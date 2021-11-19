Универсальный конденсаторный микрофон Worker Bee II

Neat Microphones, инновационный бренд высококачественных цифровых USB и аналоговых микрофонов от Turtle Beach Corporation, сегодня представил Worker Bee II, идеальный инструмент для создания приложений для записи, подкастинга и потоковой передачи. Последний микрофон, добавленный к совершенно новому составу Neat, Worker Bee II является наследником их оригинального Worker Bee, который часто отмечался исполнителями и инженерами как идеальный микрофон для записи вокала с богатой детализацией. Worker Bee II выйдет 6 декабря 2021 года и уже доступен для предварительного заказа.

Кроме того, компактный размер Worker Bee II идеально подходят для размещения в небольших помещениях и записи большего количества звуков в обработанных и необработанных помещениях. Разместите Worker Bee II у себя дома или в студии с его выдающейся универсальностью и невероятным качеством звука и получайте качественный результат.
Комментарии и отзывы Worker Bee II
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