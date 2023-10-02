Упаковка подтвердила параметры Google Pixel 8

Профильное издание Mydrivers поделилось фотографией коробки смартфона Google Pixel 8, который еще не был представлен официально. Отметим дизайн новинки, который выделяется увеличенными модулями основной камеры. Само расположение камер в Pixel 8 осталось таким же, как в Pixel 7. Что до характеристик, подтверждается поддержка диапазона частот 5G Sub-6GHz, наличие 6,2-дюймового экрана, 128 ГБ флеш-памяти, комплектного зарядного устройства и кабеля передачи данных.

Ранее стало известно, что новые Google Pixel оснастят фирменным 4-нанометровым процессором Tensor G3 с одним производительным ядром Cortex X3 с тактовой частотой 2,91 ГГц, четырьмя ядрами Cortex A715 с частотой 2,37 ГГц, четырьмя ядрами Cortex A510 с частотой 1,7 ГГц и графическим адаптером Mali G715.