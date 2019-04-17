Упрощенный флагман Xiaomi Mi 9 SE выходит за пределы Китая

2019-04-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 SE ; [150]
Слухи о том, что облегченный флагман Xiaomi Mi 9 SE скоро появится в международной продаже, ходили уже давно. Но только сегодня китайский производитель официально объявил о скором релизе глобальной версии. Цена и дата продаж пока не сообщаются, но в Нидерландах аппарат уже можно купить в версии со 128 ГБ флэш-памяти по цене 400 евро.

Напомним, что Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.


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