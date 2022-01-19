Усилитель для наушников Tea phone с MagSafe

Если вы хотите получить наилучшее качество звука на своем мобильном устройстве, компьютере или планшете, то вас может заинтересовать новый усилитель для наушников с высоким разрешением под названием Tea. Tea» — это ультратонкий усилитель для наушников с высоким разрешением для смартфонов. Усилитель был специально разработан для телефонов и обеспечивает потоковую передачу музыки с высокой точностью. Tea использует чип ESS ES9281AC Pro DAC для превосходного цифро-аналогового преобразования , улучшая качество звука независимо от того, слушаете ли вы потоковое аудио без потерь со своего смартфона или с вашего ПК.

Tea имеет толщину всего 7,95 мм, это означает, что он может удобно помещаться в карман, даже если он прикреплен к смартфону с помощью магнита. Tea изготовлен из цельного куска легкого и прочного анодированного алюминия, а встроенный фасад из закаленного стекла устойчив к отпечаткам пальцев. Все это дополняет дизайн, который органично сочетается со стеклянной задней панелью вашего смартфона, создавая простой, но стильный вид. Tea возвращает аналоговый аудиоразъем на ваш смартфон с выходом 3,5 мм, так что вы можете использовать свои любимые высококачественные наушники для прослушивания потокового аудио без потерь прямо из приложения для потоковой передачи.