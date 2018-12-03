На днях прошла успешная демонстрация видеосвязи Samsung Galaxy S10 по сетям 5G.

Как мы можем увидеть по видео, смартфон очень похож на Galaxy S9 - никаких вырезок, нет отверстий дисплея.

Просто обычные рамки. Так же в сети появились неофициальные снимки Samsung Galaxy S10 +.

На фото виден изогнутый экран Super AMOLED с диагональю 6,4, и под ним должен быть встроенный считыватель отпечатков пальцев (ультразвуковой). Весь телефон по размерам будет составлять 157,5 х 75,0 х 7,8 мм и сохранит разъем для наушников 3,5 мм. Также кто-то сделал распаковку телефона, который утверждает, что это Galaxy S10 +.

Задняя крышка выглядит похожей, но на передней панели расположены верхние и нижние рамки.