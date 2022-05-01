Устройства Honor и Huawei перешли с Android на HarmonyOS 2.0

Компания Huawei сообщила, что 89 моделей смартфонов Huawei и Honor уже переведены на собственную операционную систему HarmonyOS. И речь идет не о самой первой версии HarmonyOS, а о версии 2.0.0.230 и выше. Другими словами, смартфоны не только перешли с Android, но и уже получили несколько обновлений прошивки (в зависимости от модели, конечно). А в течение следующих двух месяцев обновление HarmonyOS 2.0.0.230 (или выше) получат еще 39 смартфонов и планшетов Honor и Huawei, в их числе: Huawei Mate 9 Pro, Honor Note10, Honor 20i, Huawei Mate 9 Porsche Design, Huawei Tablet M5 Pro 10.8, Huawei nova 9 и другие.

Важно отметить, что речь идет только о китайском рынке, на мировом рынке компания Huawei продолжает использовать в своих устройствах прошивку EMUI на базе Android.