Устройства плавного пуска: обзор производителей

2019-08-08, Автор - Эдуард Иванов; [70]

Выбирая устройство плавного пуска, потребитель, прежде всего, выбирает производителя. В приоритете - известные компании, в ассортименте которых представлено несколько линеек УПП для разных эксплуатационных условий.

Лидерство на мировом рынке прочно удерживают такие бренды, как Siemens, Danfoss, Prostar, АВВ, Schneider Electric. Что они предлагают и какие конкурентные преимущества имеет их продукция?

Danfoss

Датская компания выпускает универсальные устройства плавного пуска напряжением 24-480 В AC/DC. Компактные пускатели характеризуются высокой мощностью и производительностью. Конкурентное преимущество оборудования – неограниченное количество пусков в час без потери КПД. Также устройства отличаются простотой монтажа, легкостью настройки, наличием цифрового управления, возможностью эксплуатации при критических нагрузках и в других экстремальных условиях. Наличие встроенного байпаса сокращает тепловые потери.

В серии MCD 200 представлены компактные устройства плавного пуска мощностью 7,5-110 кВт. Они поддерживают тяжелый пуск в течение 20 секунд. Сферы применения – электроприводы насосов, компрессионного и вентиляционного оборудования, промышленных миксеров и конвейеров.

Пускатели MCD 500 предназначены для плавного пуска электродвигателей мощностью до 800 кВт. В данной линейке производитель улучшил защитные функции, предусмотрел программируемые рабочие параметры и другие адаптивные настройки. В частности, опция АРУ (адаптивного регулирования ускорения) автоматически строит идеальную кривую для запуска и торможения двигателя. При каждом пуске автоматика подгоняет характеристики разгона к наиболее оптимальному в данных условиях режиму.

УПП MCD 500 используются в диапазоне напряжения от 200 до 690 В переменного тока для управления приводами насосов, мельниц, ленточных отрезных станков.

Siemens

Компания Siemens производит линейку софтстартеров SIRIUS 3RW, рассчитанную на электродвигатели разных типов. На рынке доступно три серии устройств плавного пуска немецкого концерна:

  • 3RW30 - номинальный ток до 106 А;
  • 3RW40 - до 432 А;
  • 3RW44 - до 1214 А.

Серия 3RW30 включает компактные цифровые устройства для запуска электродвигателей малой и средней мощности (1,1 - 55 кВт). Софтстартеры широко используются в холодильном оборудовании, насосах, кондиционерах.

УПП SIRIUS 3RW40 выпускаются с уникальными защитными функциями: встроенной и полупроводниковой защитой от перегрузки электродвигателя. Функционал устройств расширен за счет регулируемых ограничений тока и двухфазного способа управления.

Среди преимуществ - компактные размеры. Плавные пускатели SIRIUS 3RW40 в 2 раза меньше УПП, подключаемых по схеме «звезда-треугольник». Трехпроводное подключение упрощает и ускоряет монтаж устройств. Серия предназначена для эксплуатации с трехфазными электродвигателями мощностью до 250 кВт, широко применяется в системах транспортировки и кондиционирования, промышленном строительном оборудовании, прессах, сборочных линиях, насосах и другом оборудовании.

Софтстартеры 3RW44 разработаны для эксплуатационных условий с жесткими требованиями. Диапазон покрытия устройств составляет:

  • При линейном включении - до 710 кВт.
  • При включении внутри треугольника - до 1200 кВт.

Пускатели отличаются компактными размерами, адаптируются к разным условиям эксплуатации. К прочим преимуществам серии 3RW44 относятся:

  • Минимальные энергетические потери, что объясняется встроенной шунтирующей системой.
  • Несколько режимов разгона и торможения, включая установку времени разгона и остановки, контроль момента при торможении, комбинированное торможение постоянным током.
  • Простота монтажа и легкость обслуживания.
  • Широкий диапазон напряжений - 200-1000 В, 50-60 Гц.
  • Эксплуатация при температуре до +60 градусов.

За более подробной информацией об устройствах плавного пуска Siemens можно обратиться сюда.

Prostar

Компания Prostar выпускает УПП для плавного пуска асинхронных электродвигателей мощностью 11-500 кВт.

Пускатели этого производителя комплектуются силовыми тиристорами в 3 фазах. В этом их принципиальное отличие от большинства других УПП.

Производство силовой схемы на тиристорах позволяет управлять тремя фазами в течение всего рабочего периода. Это особенно актуально в электрических сетях низкого качества, где существенные просадки напряжения приводят к преждевременному износу оборудования.

Среди преимуществ устройств:

  • Контролируемые пуск и торможение двигателя.
  • Электронная защита двигателя в процессе запуска и дальнейшей эксплуатации.
  • Отсутствие строгих рекомендаций по пусковой частоте.
  • Возможность использования при тяжелом запуске электроприводов.

Schneider Electric

Французская компания Schneider Electric специализируется на производстве электротехнической продукции. Изделия компании успешно продаются в 200 странах мира. На российском рынке они представлены с 1974 года.

Производитель выпускает устройства плавного пуска Altistart, рассчитанные на пуск и торможение трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей мощностью 4-1200 кВт.

Тиристорные устройства соответствуют требованиям большинства промышленных применений, зарекомендовали себя как надежные в строительных машинах и механизмах, холодильном и другом пищевом оборудовании. Они активно используются в приводах центробежных насосов и механизмов химической отрасли, устанавливаются на конвейеры.

Линейка Altistart 48 включает устройства для трехфазных сетей напряжением:

  • 230-415 В, 50-60 Гц.
  • 208-690 В, 50-60 Гц.

Устройства представлены в разных типоразмеров, что позволяет выбрать оптимальный вариант для нормального и тяжелого запуска электродвигателя.

Конструктивное преимущество оборудования Schneider Electric - встроенный терминал, с помощью которого можно менять настройки и программируемые опции в зависимости от текущих рабочих условий.

Алгоритм управления моментом в УПП разработан по запатентованной технологии. Он обеспечивает поддержание момента в процессе разгона и торможения, существенно снижая ударные нагрузки.

В пускателях предусмотрено несколько типов защиты, включая косвенную тепловую защиту, предварительный обогрев электродвигателя, а также защиту от перегрузки и недогрузки.

ABB

Компания ABB заслуженно считается мировым лидером в сфере промышленной автоматизации и электрооборудования. На сегодняшний день в 100 странах мира работает более 70 миллионов устройств компании.

Пускатели ABB представлены в следующих сериях:

  • PSR - миниатюрные устройства плавного пуска с базовыми функциями запуска и остановки электродвигателя. Надежно зарекомендовали себя в условиях с большим количеством пусков за единицу времени. В софтстартеры встроен байпасный контактор, благодаря которому двигатель работает на полной скорости с минимальными энергетическими потерями. Номинальный рабочий ток устройств данной серии - 3-105 А.
  • PSE - идеальное решение по соотношению габаритов и функционала. Опция управления крутящим моментом, реализованная производителем, делает пускатели востребованными в приводах компактных насосов. Управление крутящим моментом исключает риск гидравлических ударов. Наличие подсвечиваемого дисплея упрощает настройку устройств. Значение рабочего тока для УПП данной серии - 18-370 А.
  • PSTX - инновационная линейка пускателей повышенной надежности. Устройства адаптированы для эксплуатации в любых условиях и демонстрируют стабильно высокую производительность. В пускателях производитель реализовал трехфазную схему управления и комплексную защиту электродвигателя. Диапазон номинальных значений рабочего тока широкий - 30-1250 А. При подключении по схеме «треугольник» значение возрастает до 2160 А. Приборы комплектуются съемной панелью управления.

Заключение

Производители софтстартеров шагают в ногу со временем и предлагают промышленным потребителям производительные и экономически обоснованные решения для разных эксплуатационных условий.

Современные УПП не ограничиваются пуском и остановкой электродвигателей - они позволяют реализовать куда больший функционал, повысить производительность асинхронных приводов и увеличить срок их службы.


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