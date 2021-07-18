Устройства серии HONOR Magic3 запускаются 12 августа

Согласно официальному аккаунту HONOR Global в Twitter, стало известно, что устройства HONOR серии Magic3 Series появятся в 12 августа этого года. Предположительно, бренд представит три модели HONOR Magic3: стандартную версию, Pro версию и Pro+. Устройства получат поддержку 5G, платформу Snapdragon 888 Plus, камеру с необычным дизайном и высоким разрешением. По слухам, одна из моделей будет оснащена 6,76-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ с высокой частотой обновления экрана.

Более подробная информация об устройствах серии HONOR Magic3 появится ближе к анонсу.