Устройство iQOO Neo5 дебютирует в Китае

Подтвердилась дата запуска нового смартфона iQOO Neo5 в Китае. В своем блоге, iQOO указала дату на 16 марта. На данный момент дизайн и характеристики производителем не подтверждены. Но благодаря некоторым источниками, известны возможные характеристики.

Смартфон iQOO Neo5 может иметь дисплей с частотой 120 Гц, работать на платформе Snapdragon 870, предложит конфигурацию до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Запускаться устройство будет с ОС Android 11. Ожидается, что камера на задней панели получит 48 МП датчик и 16 МП селфи-камеру. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Более подробно о смартфоне мы узнаем после официального анонса.
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