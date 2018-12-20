Утечка фотографии OnePlus 7

Вчера на внутренней встречи компании OnePlus, где присутствовал генеральный директор OnePlus Пит Лау, была замечена фотография OnePlus 7.

На фото видно, что дизайн задней части довольно сильно отличается от последних телефонов OnePlus с огромным круговым островком камеры. Смартфон будет запущен в начале 2019 года. Ожидается, что телефон будет стоить на 100-200 долларов дороже, чем 6T, из-за всех дополнительных деталей необходимых для 5G. Он будет работать на чипсете Snapdragon 855 в сочетании с модемом X50.