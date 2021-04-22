Утечка информации о Realme Q3

Компания Realme вот вот скоро анонсирует смартфон Realme Q3 в Китае. По слухам в сети, в эту серию будут входить три смартфона, так как в сети просочились информации об основных характеристиках трех грядущих устройств серии Q3.

Утечка показывает, что базовая модель смартфона будет работать на процессоре MediaTek MT6833 и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. В смартфоне установлена ​​основная камера на 48 Мп. Вероятно, это устройство поступит на китайский рынок под названием Realme Q3i.

Следующая модель смартфона будет оснащена процессором Snapdragon 750G в паре с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Также ожидается, что в нем будет установлена ​​48-мегапиксельная основная камера и этим устройством может быть телефон Realme Q3.

И последняя модель Realme Q3 Pro может получить процессор MediaTek Dimensity 1100 и аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Этот телефон может быть оснащен 64-мегапиксельной основной камерой. Также устройство была замечена в базе данных телекоммуникационного агентства TENAA с номером модели RMX2205.
Комментарии и отзывы Realme Q3
Новости:
Xiaomi Mi 11 Lite продают на Украине со скидкой

На украинском рынке стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который был представлен день назад. В...
OnePlus 9R выйдет за пределы индийского рынка

Сетевые источники сообщили о том, что вышедший недавно в Индии смартфон OnePlus 9R скоро появится в китай...
Появилась информация о Samsung Galaxy Quantum 2

В сети появилась информация о преемнике смартфона Galaxy Quantum с набором микросхем квантовой безопаснос...
Представлен смартфон OPPO A35

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A35, которая работает под управлением операционной...
Смартфон Tecno Spark 7 будет официально представлен 9 апреля в Индии

Целевая страница смартфона Tecno Spark 7 появилась на сайте Amazon India, которое подтверждает, что смар...
Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021Обзор Razer BlackWidow V3 Pro (RZ03-03530800-R3R1). Лучшая механическая клавиатура 2021
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Sapphire выпустила видеокарту NITRO+ Rad...
Sapphire выпустила видеокарту NITRO+ RadSapphire объявила о выпуске видеокарты NITRO+ Radeon RX 6700 XT. ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить 410 евро...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить 410 евроОдин из европейских ритейлеров раскрыл стоимость смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был официаль...
Шутер от первого лица Second Extinction ...
Шутер от первого лица Second Extinction Шутер от первого лица Systemic Reaction разработанный компанией Systemic Reaction появится на консолях Xb...
ASUS запустила открытый бета-тест утилит...
ASUS запустила открытый бета-тест утилитКомпания ASUS объявила о запуске открытого бета-теста утилиты GPU Tweak III. Данная утилита версии v. 1.2...
Появились первые изображения видеокарт A...
Появились первые изображения видеокарт AВ сети, благодаря ресурсу Videocardz, появились первые изображения видеокарт ASUS Radeon RX 6700 XT TUF G...
Представлены блоки питания Cougar VTE X2...
Представлены блоки питания Cougar VTE X2Компания Cougar пополнила ассортимент блоков питания серией VTE X2 ARGB, в которую вошли три модели мощно...
Шутер Star Wars: Republic Commando появи...
Шутер Star Wars: Republic Commando появиRepublic Commando возвращается спустя 16 лет с момента запуска. Студия Aspyr Media обновила версию Republ...
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Лине...
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. ЛинеОдним из самых распространенных аксессуаров для ПК, мониторов и оргтехники являются сетевые фильтры. Чаще...
Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для P30 ...
Вышла бета-версия HarmonyOS 2.0 для P30 Бета-версия Huawei HarmonyOS 2.0 была выпущена на нескольких устройствах, включая P30 и Mate 30 Pro 5G. H...
vivo S7t 5G вышел в Китае...
vivo S7t 5G вышел в КитаеVivo S7t 5G уже давно упоминается в новостях, так как инсайдеры уже какое-то время назад сообщили, что да...
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативн...
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативнТестируемая сегодня портативная колонка HIPER Retro L выполнена в винтажном стиле. Помимо этого она предл...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мони...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мониЭкологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет...
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor