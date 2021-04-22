Утечка информации о Realme Q3

Компания Realme вот вот скоро анонсирует смартфон Realme Q3 в Китае. По слухам в сети, в эту серию будут входить три смартфона, так как в сети просочились информации об основных характеристиках трех грядущих устройств серии Q3.

Утечка показывает, что базовая модель смартфона будет работать на процессоре MediaTek MT6833 и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. В смартфоне установлена ​​основная камера на 48 Мп. Вероятно, это устройство поступит на китайский рынок под названием Realme Q3i.

Следующая модель смартфона будет оснащена процессором Snapdragon 750G в паре с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Также ожидается, что в нем будет установлена ​​48-мегапиксельная основная камера и этим устройством может быть телефон Realme Q3.

И последняя модель Realme Q3 Pro может получить процессор MediaTek Dimensity 1100 и аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Этот телефон может быть оснащен 64-мегапиксельной основной камерой. Также устройство была замечена в базе данных телекоммуникационного агентства TENAA с номером модели RMX2205.