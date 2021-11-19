Утечка информации о Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

Samsung уже работает над своими складными смартфонами следующего поколения, Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Согласно неподтвержденному отчету, Galaxy Z Fold4 будет иметь улучшенную технологию камеры под дисплеем, и на этот раз обе селфи-камеры будут иметь такой характер. В разработке уже находятся прототипы как с селфи-камерой под дисплеем, так и с традиционной камерой - похоже, Samsung еще не решил, какой путь выбрать. У Fold4 должен появится новый шарнир, который сделает его легче, чем у его предшественника, а также будет улучшена защита от воды и пыли.

Flip4 должен появиться вместе с Fold4 во второй половине 2022 года.