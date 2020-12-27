Утечка концепта смартфона Oppo X Tom Ford

Смартфон-слайдер Oppo X Tom Ford, новый концепт складного смартфона, просочился на изображениях.

На изображениях видно, что телефон имеет выдвижную панель дисплея, которая катится внутрь и наружу, как свиток. Это намекает на то, что компания может работать над несколькими концептуальными телефонами с выдвижными дисплеями.Также на изображениях видно, что у смартфона сзади есть тройная камера, датчики выровнены по горизонтали в центре верхней части модуля. Задняя часть, кажется, имеет мягкую кожаную отделку, но пространство вокруг камеры имеет структуру текстуры дерева, а под датчиками выгравированы слова "Oppo X Tom Ford - Design for concept Shakira".
Комментарии и отзывы Oppo X Tom Ford
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