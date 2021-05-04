Утечка рендера Honor Play 5

Судя по всему бренд Honor скоро выпустит новый смартфон под названием Honor Play 5. В сети опубликовали рендеринг устройства, который показывает, что Honor Play 5 имеет 6,6-дюймовый IPS LCD HD + дисплей с вырезом в виде слезинки на передней панели. Смартфон получил 8-мегапиксельную переднюю камеру и заднюю камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, 5-мегапиксельным сверх широким объективом, 2-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Также известно, что новинка получит поддержку быстрой зарядки АКБ мощностью 66 Вт. О других характеристиках устройства, к сожалению неизвестно.
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