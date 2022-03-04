Утечка рендеров Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 были анонсированы в конце 2021 года вместе с серией Xiaomi 12. Теперь просочилась спортивная версия часов Active. Xiaomi Watch S1 Active меняет безель на две скошенные боковые кнопки. Между ними также есть приподнятая секция, чтобы свести к минимуму вероятность случайного нажатия кнопки, зацепившейся за манжету.

Естественно кожаные ремешки ушли, уступив место сменным силиконовым. Кнопки имеют надписи «Дом» и «Спорт». Оригинальные часы S1 имеют корпус из нержавеющей стали, дисплей из сапфирового стекла и водонепроницаемость до 5 атм. Скорее всего, Xiaomi Watch S1 Active будет запущен на том же мероприятии, что серия Xiaomi 12.