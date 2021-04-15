Утечка спецификаций OPPO Reno6 5G

Китайский производитель смартфонов OPPO может выпустить серию смартфонов Reno6. Теперь в сети появились некоторые спецификации неофициального смартфона OPPO Reno6 5G.

Утечки предполагают, что смартфон OPPO Reno6 5G будет оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями и вырезом в верхнем левом углу. Ожидается, что смартфон будет щеголять разрешением экрана 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Для селфи съемок Reno6 5G получит 32 Мп модуль. Основная камера получит четыре модуля с главным сенсором на 64 Мп. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, которая может поддерживать быструю зарядку 65 Вт.

В утечке нет информации об оперативной памяти, процессоре и версиях хранилища предполагаемого Reno6 5G.

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