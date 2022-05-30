Утечка спецификаций дисплеев Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google уже представил грядущие Pixel 7 и Pixel 7 Pro на своей конференции разработчиков в начале этого месяца. А сегодня появилась новая информация о дисплеях грядущей линейки.

Pixel 7 будет иметь панель с разрешением 1080x2400 и частотой обновления 90 Гц, а экран Pixel 7 Pro получит разрешение 1440x3120 и частоту обновления 120 Гц. Дисплеи идентичны Pixel 6 и Pixel 6 Pro выпущенных в прошлом году. Эта информация получена из проекта Android с открытым исходным кодом, где пользователи обнаружили, что Google создала два новых драйвера дисплея, один с тегом C10, а другой — P10. Кодовое имя Pixel 7 — Cheetah (отсюда «C»), а Pixel 7 Pro — Panther (отсюда и «P»). Изучение кода также показывает, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro на самом деле будут иметь те же панели дисплея производства Samsung, что и их предшественники, с номерами моделей S6E3FC3 и S6E3HC3 соответственно.

Тем не менее, Google также работает над поддержкой S6E3HC4, которая может быть версией панели Pixel 6 Pro нового поколения, которая может оказаться в Pixel 7 Pro. Поскольку разрешение и частота обновления в любом случае остаются прежними, улучшения могут заключаться только в качестве, яркости, энергопотреблении или любой их комбинации. Pixel 7 будет немного меньше , чем Pixel 6, поэтому панель дисплея уменьшилась, став на 1 мм уже и на 2 мм короче. С другой стороны, размер Pixel 7 Pro идентичен размеру Pixel 6 Pro, и то же самое касается его экрана. Еще одним интересным моментом является то, что дисплей Pixel 7 Pro будет иметь собственный режим 1080p, который должен улучшить экономию заряда батареи в режиме низкого энергопотребления.
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