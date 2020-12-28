Утечки первого ноутбука Huawei на базе Kirin

Утечке были освещены функции и характеристики последнего флагманского ноутбука Huawei , работающего на собственном чипе Kirin.

Китайской компании, которая является мировым первопроходцем в области внедрения технологии 5G, в настоящее время компания работает над возможным выпуском нескольких персональных компьютеров на базе кремниевого чипа, изготовленного на заказ Huawei, который называется HiSilicon ARM. Фотография упаковки ноутбука была опубликована в сети, который раскрыл важные характеристики ноутбука.

Устройство оснащено впечатляющим и мощным чипсетом Kirin 990 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и 14-дюймовым дисплеем 1080p. В ноутбуке установлена ​​операционная система Deepin OS 20 на базе Linux, и в ближайшее время возможен переход на HarmonyOS. Сам ноутбук был назван Qingyun L410 и поддерживает подключение 5G, поскольку его процессор включает встроенный модем 5G. Ноутбук скорее всего, сначала появится на китайском рынке, а затем будет выпущен на мировой рынок.