Утечки смартфона Moto G Power 2021

Утечка Moto G Power 2021 исходит от Нильса Nils Ahrensmeier из TechnikNews. Он поделился рендером, живым изображением и некоторыми характеристиками новинки.

По его словам, этот смартфон будет выпущен в США и этот телефон с номером модели XT2117 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ внутренней памяти. Он будет поставляться с тройной камерой, состоящей из 48-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельного датчика глубины.

В смартфоне будет использоваться батарея ёмкостью 4850 мАч. Новинка будет доступна в трех цветах: сером, синем и серебристом. Даты выпуска смартфона на данный момент не известна.