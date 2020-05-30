Утилита шумоподавления MSI Sound Tune будет доступна в ноутбуках MSI

MSI Sound Tune это утилита, которая снижает посторонние шумы при разговоре с собеседником. MSI Sound Tune основан на базе искусственного интеллекта, используя нейронную сеть DNN, с более чем 500 миллионами данных. Автоматически распознает голос человека и отфильтровывает ненужные шумы.

MSI Sound Tune можно использовать как на наушниках, так и на микрофоне. Компания будет интегрировать инновационную утилиту в свои ноутбуки. На данный момент утилита доступна в качестве пробной версии, скачать его можно с официального сайта компании.