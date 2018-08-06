Увеличенная камера iPhone 9 показалась на фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен самый доступный из грядущих смартфонов Apple, который будет называться iPhone 9. На снимке можно увидеть одинарную камеру устройства, которая выделяется своими размерами по сравнению с предшественницей. Возможно, нас ждет более продвинутая оптика и датчик изображения. Напомним, что старшие модели будут отличаться от iPhone 9 не только двойной камерой, но и OLED-дисплеями. Все новинки должны получить функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12.