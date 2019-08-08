В 2019 году на игры будет потрачено 150 миллиардов долларов.

Согласно последним исследованиям, в этом году на игровое программное обеспечение будет потрачено млрд долларов. Эта работа также указывает на то, что консольный сектор соответствующего рынка вырастет максимально в 2019 году. Отчет показывает, что в мире сейчас более 2,5 миллиардов игроков. В общей сложности они планируют потратить 152,1 млрд. долл. США только на этот год. Это увеличение расходов на 9,6% по сравнению с 2018 годом. Однако сектор для мобильных приложений останется самым большим.

Этот сектор в настоящее время связан с оценкой в ​​68,5 млрд. долларов, что на 10,2% больше, чем в предыдущем году. Прогнозируется, что 80,1% этого дохода будет приходиться на смартфоны, а остальная часть будет приходиться на игры на планшетах и ​​других мобильных устройствах. С другой стороны, на рынке ПК всего 23,5%. Скорость, с которой эти выгоды будут достигнуты, может немного снизиться в период до 2021 года, когда появятся новые поколения PlayStation и Xbox. Эти события могут привести к тому, что игровые бюджеты будут направлены на их покупку.