В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с поддержкой 5G

На данный момент HMD Global продает только один смартфон с поддержкой 5G — это Nokia 8.3 5G, который также известен как Nokia 8 V 5G UW с поддержкой технологии mmWave в США. Это число может скоро увеличиться до пяти к концу 2021 года, поскольку, как сообщается, в этом году компания выпустит четыре смартфона с поддержкой сотовой сети 5G. Информация о появлении четырех новых 5G-смартфонов под брендом Nokia поступает от собственных источников NokiaPowerUser. По информации издания, вместе эти устройства запускаться не будут. Вместо этого два из них дебютируют в первой половине 2021 года, а два остальных смартфона — во второй половине года. На данный момент точные названия этих телефонов не известны. Но NPU предполагает, что они являются преемниками Nokia 5.4, Nokia 7.3, Nokia 8.3 и Nokia 9 PureView.