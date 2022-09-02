В Android 14 появится поддержка сотовой связи

Google только что выпустила Android 13 для всех поддерживаемых устройств семейства Pixel. Однако компания не теряла времени даром и начала работать и над Android 14. Недавно мы узнали о том, что будущая ОС выйдет в бета-версии в следующем году, но сегодня у нас есть дополнительная информация о том, что вы можете ожидать от предстоящей версии Android, и, судя по источнику, она будет иметь спутниковую связь. Учитывая, как T-Mobile и Space X говорили о прямой спутниковой связи со смартфонами, теперь к ним присоединился Google и заявил, что Android 14 «поддержит наших партнеров в обеспечении всего этого».

Информацию об этом сегодня утром сообщил Хироши Локхеймер, старший вице-президент Google по платформам и экосистемам, который рассказал о том, как «было непросто заставить работать 3G + Wi-Fi» на первом телефоне Android еще в 2018 году. Локхаймер также говорит о том, что «пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам», будет отличаться от того, как телефоны подключаются к LTE или 5G, если на то пошло. Пользователи могут ожидать, что скорость, подключение и даже время взаимодействия на этот раз будут другими. Вы можете ожидать всего «от двух до четырех мегабит пропускной способности на сотовую зону», как сообщал Space Explored на прошлой неделе. Учитывая доступную пропускную способность, Илон Маск также сказал, что спутниковая связь может поддерживать «от одной до двух тысяч одновременных голосовых вызовов или сотни тысяч текстовых сообщений, которые могут быть отправлены в зависимости от длины текстового сообщения».
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