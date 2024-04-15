В Android 15 появится спутниковая связь

В рамках релиза новой версии операционной системы Android 15 разработчикам удалось обнаружить код, который подтвердил нативную поддержку спутниковых сообщений. Специалисты считают, что компания Google работает над специальным пользовательским интерфейсом для предстоящей серии Pixel 9 — это наводит на мысли о том, что теперь у пользователей будет возможность подключаться к спутниковой сети и получать важные данные даже в тех локациях, где нет подключения к сотовой сети. Как и в случае с реализацией аналогичной функции от компании Apple, вам придётся направить смартфон на спутник с помощью пользовательского интерфейса, который поможет более точно прицеливаться в источник сигнала. Это реализовано в полноэкранном режиме, но вы можете свернуть его, чтобы видеть и другие приложения на одном экране.

Также для запуска этой функции вам сначала нужно будет выйти на открытое пространство, чтобы иметь вид на небо ез каких-либо физических преград, поскольку здания, горы и даже деревья могут блокировать сигнал от спутниковой системы. Приложение задаст пользователю несколько вопросов, связанных с ситуацией, чтобы экстренные службы понимали в какой проблеме вы находитесь. И да, есть ощущение, что данная функция реализуется не для общения по мессенджерам или просмотра сайтов, а для вызова экстренной службы в том случае, если нет возможности позвонить по обычной сети. Это вполне ожидаемо, потому что спутниковые системы пока что развиты достаточно слабо.
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