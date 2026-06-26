В Android 17 появится геймпад для складных смартфонов

Операционная система Android 17 получит отдельный игровой режим для складных устройств, который будет размещать виртуальный геймпад с сенсорными элементами управления на одной половине экрана, чтобы упростить игровой процесс. В рамках этого режима для складных устройств, запуск которого ожидается в ближайшие месяцы, виртуальный контроллер на системном уровне эмулирует нажатия физических кнопок и, по словам представителя компании Google, рассчитан на работу с любой игрой, которая поддерживает физические контроллеры. Сам виртуальный геймпад будет включать D-pad, левый и правый аналоговые стики, кнопки A, B, X и Y, L1, L2, L3, R1, R2, R3, а также кнопку Start. Кроме того, его можно будет настраивать — менять расположение стиков (в одну линию или со смещением), масштабировать кнопки и включать или отключать виброотклик.

Включение режима происходит довольно просто — достаточно развернуть складное устройство до или после запуска совместимой игры. Также можно скрыть виртуальный геймпад, а при подключении физического контроллера он будет автоматически отключаться. Как отмечает представитель компании, Android уже позволяет играть в большое количество мобильных игр на ходу — сенсорное управление хорошо подходит для многих проектов, но некоторые игры всё же лучше ощущаются с физическим геймпадом. При этом носить Bluetooth-контроллер или съёмный геймпад с собой неудобно, и Google пытается решить эту проблему необычным путём.