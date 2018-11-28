В Android появилась функция для быстрого подключения беспроводных аксессуаров

Функция Fast Pairing, обеспечивающая бесшовное сопряжение Bluetooth-аксессуаров со смартфонами под управлением Android, будет синхронизировать данные о ранее подключенных устройствах в рамках одной учетной записи Google. Подключение в рамках Fast Pair производится всего в несколько шагов вне зависимости от типа устройства, будь то наушники, слуховой аппарат или внешний динамик. Эта функция использует Bluetooth Low Energy, чтобы автоматически обнаруживать аксессуары Bluetooth в непосредственной близости.

Текущее обновление Fast Pair, сохраняющее информацию о подключениях, позволяет избежать действий по повторному сопряжению, включая рассылку уведомлений и дачу согласия на подключение. Теперь, если дополнительный смартфон, подключенный к той же учетной записи Google, что и основной, попадет в зону досягаемости совместимого с Fast Pair Bluetooth-аксессуара, произойдет автоматическое подключение.