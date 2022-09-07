В Бразилии запретят продажу iPhone 14 из-за отсутствия зарядки в коробке

В преддверии мероприятия Apple «Far Out», на котором компания официально представит серию iPhone 14, министерство юстиции Бразилии приостановило продажи iPhone, поставляемых без зарядного устройства. Кроме того, власти оштрафовали Apple на приличную сумму, хотя нет никаких подтверждений того, что решение министерства останется в силе для более новых моделей. Решение правительства было опубликовано в публикации g1 и замечено 9to5Mac со следующими подробностями — Apple оштрафовали на 2,3 миллиона долларов. Решение Apple об исключении зарядных устройств оформилось, когда она официально представила серию iPhone 12 еще в 2020 году. Компания утверждает, что к 2030 году стремится стать углеродно-нейтральной, и считает, что ее решение будет более полезным для окружающей среды. У бразильских властей другой взгляд на этот вопрос, и они пришли к выводу, что Apple намерена получить больше прибыли от своей клиентской базы, взимая с них дополнительную плату за это зарядное устройство.

С последним решением вполне возможно, что продажи iPhone 14 также будут приостановлены в регионе до тех пор, пока Apple не начнет поставлять блоки питания с каждой моделью. Учитывая, насколько дорого обходится покупка продукта Apple в Бразилии, вполне вероятно, что продажи на этом рынке не достигают таких масштабов, при которых технологический гигант уделял бы много внимания или усилий по добавлению дополнительного аксессуара в упаковку. Однако Samsung выполнила указания правительства Бразилии и начала комплектовать зарядные устройства для своих Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Еще неизвестно, последует ли Apple их примеру или полностью приостановит продажи iPhone 14 в стране.
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