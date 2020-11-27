В DxOMark оценили камеру OnePlus Nord

Лаборатория DxOMark протестировала основную камеру смартфона OnePlus Nord, который получил 108 итоговых баллов – 117 баллов за фотовозможности и 92 балла за видео. Лучше новинки OnePlus выступили такие смартфоны, как Google Pixel 4a и iPhone 11, а хуже – iPhone XS Max и Samsung Galaxy Note 9. Авторы отмечают отличную экспозицию, правильную цветопередачу, быстрый автофокус и качество текстур, а вот портретный режим и съемка в условиях слабого освещения оказались слабыми сторонами местной камеры.

Напомним, что OnePlus Nord оснащается основной квадрокамерой с главным модулем на 48-Мп датчике Sony IMX586 с диафрагмой f/1,75 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчиком глубины на 5 Мп.