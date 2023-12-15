В DxOMark оценили камеру Samsung Galaxy S23 FE

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали основную камеру смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который вышел уже несколько месяцев назад. Итак, аппарат набрал 127 баллов, что на 10 баллов больше, чем у предыдущего поколения. Примерно столько же набирают, например, Google Pixel 6 и iPhone 12 Pro. Смартфон набрал 124 балла за фотовозможности и 131 балла за видео. Но если смотреть на сводный рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark, то Galaxy S23 FE занимает лишь 56 место.

Напомним, что смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти, процессорами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 10 Мп (сверхширикоугольный объектив с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды (степень IP68).