В Германии запретили продажи ноутбуков ASUS и Acer

Согласно последнему решению Мюнхенского земельного суда, компании ASUS и Acer лишены права напрямую продавать свои ПК в Германии — крупнейшей экономике Европы. Вердикт был вынесен 22 января 2026 года и уже привёл к тому, что оба производителя приостановили или удалили затронутые позиции из своих немецких онлайн-магазинов, оценивая возможные юридические шаги и масштаб последствий. Решение суда касается собственных каналов продаж и дистрибуции компаний, не затрагивая ритейлеров, реализующих складские остатки, поэтому поставки на рынок фактически ограничиваются другими OEM-производителями и уже имеющимися запасами продукции ASUS и Acer.

Ключевой причиной запрета стали патентные претензии со стороны Nokia, в том числе патенты, связанные с базовыми технологиями кодирования и декодирования HEVC/H.265. Поскольку ASUS и Acer используют графические ускорители, процессоры и другие цифровые блоки кодирования и декодирования видео, для этого требуется лицензирование, а продажи возможны только при согласовании с Nokia. Суд пришёл к выводу, что обе компании не доказали готовность действовать как добросовестные лицензиаты в рамках принципов FRAND, что позволило вынести обеспечительные меры в виде запрета, а не ограничиться денежной компенсацией. Информации о сроках действия запрета пока нет, вероятно, потребуется дополнительное разбирательство с участием суда и самих производителей. Но пока что ситуация выглядит патовой.