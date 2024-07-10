В Google Maps на iOS появился спидометр…

Тем не менее, теперь это доступно и на iOS, что существенно упростит жизнь многим автомобилистам. Хотя, конечно, поскольку это приложение от Google, процесс внедрения апдейта в некоторых регионах может занять несколько недель, так что не стоит переживать, если вы пока не видите новой функции у себя в приложении. Но в конечном итоге спидометр будет использовать правильные единицы измерения в зависимости от вашего региона и функция ограничения скорости изменит цвета на спидометре, чтобы сообщить водителю о том, что он превышает допустимый лимит. Но стоит отметить, что Google считает показания спидометра в Maps данными только для информативных целей. То есть это очень приблизительные значения и опираться нужно на спидометр своего транспортного средства, а не на это приложение. Хотя какой тогда смысл в этом апдейте.