В Google Maps на iOS появился спидометр

Сегодня западные журналисты сообщили довольно приятную для автомобилистов новость — компания Google наконец-то начала внедрять поддержку показаний спидометра и ограничения скорости в приложении Maps на iOS — эти функции также работают через CarPlay. Но на самом деле поклонники сервиса не очень уж и рады данному событию по одной простой причине — дело в том, что апдейт со спидометром запустили на iOS спустя целых пять лет после того, как аналогичный функционал был добавлен на Android. Это сильно озадачивает поклонников iOS, потому что выходит, что они ждали своего часа пять лет, а ведь это не такая уж важная и крупная функция, чтобы на ней работать настолько долго.

Тем не менее, теперь это доступно и на iOS, что существенно упростит жизнь многим автомобилистам. Хотя, конечно, поскольку это приложение от Google, процесс внедрения апдейта в некоторых регионах может занять несколько недель, так что не стоит переживать, если вы пока не видите новой функции у себя в приложении. Но в конечном итоге спидометр будет использовать правильные единицы измерения в зависимости от вашего региона и функция ограничения скорости изменит цвета на спидометре, чтобы сообщить водителю о том, что он превышает допустимый лимит. Но стоит отметить, что Google считает показания спидометра в Maps данными только для информативных целей. То есть это очень приблизительные значения и опираться нужно на спидометр своего транспортного средства, а не на это приложение. Хотя какой тогда смысл в этом апдейте.
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