В Google Messages теперь можно удалять сообщение сразу у всех

Наверняка, у каждого случалась ситуация, когда отправленное сообщение оказывалось «лишним», и хотелось бы тут же вернуть его обратно. Теперь у пользователей Google Messages появилась такая возможность — компания начала внедрять функцию удаления сообщений не только у себя на экране, но и на устройстве получателя благодаря технологии RCS. Об этой функции говорили ещё в начале года, и теперь она начала массово распространяться, обеспечивая пользователям долгожданную «подушку безопасности» от неловких ошибок. По данным Android Authority, в Google Messages теперь можно удалять уже отправленные сообщения, выбирая вариант «Удалить у меня» или «Удалить у всех». Ранее функция проходила стадию бета-тестирования, но теперь стала доступна широкой аудитории.

Новая возможность решает одну из самых частых проблем пользователей — случайно отправленные или «не те» сообщения. Подобная опция давно работает в iMessage и WhatsApp, и теперь Google подтягивается к конкурентам, делая свой сервис более привлекательным. Правда, удалить сообщение можно только в течение ограниченного времени — примерно в первые 15 минут после отправки. Для пользователей это огромное облегчение, ведь Google Messages для многих является основным средством общения. Теперь больше не придётся переживать из-за ошибок в тексте, хотя стоит помнить — скриншоты переписок или просмотренные сообщения удалить уже не получится. Это довольно интересное решение на самом деле.