В Google Messages теперь можно удалять сообщение сразу у всех

Наверняка, у каждого случалась ситуация, когда отправленное сообщение оказывалось «лишним», и хотелось бы тут же вернуть его обратно. Теперь у пользователей Google Messages появилась такая возможность — компания начала внедрять функцию удаления сообщений не только у себя на экране, но и на устройстве получателя благодаря технологии RCS. Об этой функции говорили ещё в начале года, и теперь она начала массово распространяться, обеспечивая пользователям долгожданную «подушку безопасности» от неловких ошибок. По данным Android Authority, в Google Messages теперь можно удалять уже отправленные сообщения, выбирая вариант «Удалить у меня» или «Удалить у всех». Ранее функция проходила стадию бета-тестирования, но теперь стала доступна широкой аудитории.

Новая возможность решает одну из самых частых проблем пользователей — случайно отправленные или «не те» сообщения. Подобная опция давно работает в iMessage и WhatsApp, и теперь Google подтягивается к конкурентам, делая свой сервис более привлекательным. Правда, удалить сообщение можно только в течение ограниченного времени — примерно в первые 15 минут после отправки. Для пользователей это огромное облегчение, ведь Google Messages для многих является основным средством общения. Теперь больше не придётся переживать из-за ошибок в тексте, хотя стоит помнить — скриншоты переписок или просмотренные сообщения удалить уже не получится. Это довольно интересное решение на самом деле.
Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, ко…
Китайская версия HONOR 400 получила батарею на 7200 мАч…
Компания HONOR представила китайскую версию смартфона HONOR 400, которая получила изменения в сравнении с…
Смартфон WIKO Hi Enjoy 80 Pro оценен в 235 долларов…
Компания WIKO пополнила ассортимент смартфонов моделью Hi Enjoy 80 Pro, которая обойдется на дебютном кит…
Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 представят 26 июня …
Компания Xiaomi объявила, что на большой презентации 26 июня будет представлен складной смартфон Xiaomi M…
Смартфон Vivo T4R 5G оценили в 220 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T4R 5G, которая основана на 4-нанометровой однокри…
Vivo T4 Ultra получит перископную камеру…
Авторитетный информатор Йогеш Брар поделился первыми подробностями о смартфоне Vivo T4 Ultra, релиз котор…
Официально: Redmi Note 14 SE 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что официальный релиз смартфона Redmi Note 14 SE 5G состоится 28 июля в Индии. …
Samsung Galaxy F36 5G оценили в 205 долларов …
Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy F36 5G, который основан на фирменной 5-нанометровой …
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor