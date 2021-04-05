В Google Pixel 6 будет свой собственный чип

Последнее время абсолютно все крупные производители смартфонов работают над созданием своего собственного чипа. Например, у компании Apple имеется своя система-на-чипе, которая не зависит от других производителей, и позволяет делать смартфоны дешевле, разрабатывая их и оптимизируя под собственные нужды. Также собственная система имеется у компании Samsung, у компании Huawei, а теперь появилась информация о том, что компания Google тоже разрабатывает собственную систему-на-чипе, чтобы установить её в будущий смартфон Pixel 6. К сожалению, никакой достоверной информации о характеристиках данного чипа пока что нет, но это достаточно логичный шаг со стороны крупнейшего в мире производителя, который позволит избавиться от зависимости от других компаний.

Комментарии и отзывы Google Pixel 6
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