В Google Pixel Watch будет установлен специальный чип Samsung

В интернете появились изображения грядущего носимого устройства Google Pixel Watch. Новый отчет также раскрыл некоторые интересные подробности о умных часах компании.

В новом видео YouTube от Front Page Tech были показаны изображения плакатов поискового гиганта для Pixel Watch. Утверждается, что это официальные маркетинговые изображения, которые вскоре будут доступны для публики. Глядя на эти изображения, мы можем сказать, что дизайн соответствует просочившимся рендерам, которые мы рассмотрели ранее в этом году. Умные часы имеют незначительную рамку и небольшую кривую, при этом физическая кнопка также видна.

Одно из изображений даже демонстрирует Pixel Watch с запущенным приложением Google Maps. Известно, что в этих умных часах будет использоваться специальный процессор, который будет построен южнокорейской компанией Samsung. Другими словами, новый процессор для будущих умных часов может быть модифицированной версией Exynos W920, который является чипом, на котором работают Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Ожидается, что Pixel Watch будет запущен в следующем году.
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