В Google Play Store появилась функция удалённого удаления приложений

Сегодня в релиз отправилась версия приложения Google Play Store (цифровой магазин приложений для устройств на операционной системе Android) с индексом 38.8, в которой компания Google добавила возможность удаления приложений удалённо с устройств, подключённых к аккаунту пользователя. Стоит отметить, что удаление приложений в удалённом режиме должно работать на всех платформах — на ПК, в автомобилях, на смартфонах, телевизорах и умных часах. Естественно, функция работает только на тех устройствах, которые находятся в единой экосистеме. На данный момент вы можете только устанавливать приложения на устройства, находящемся в той же учётной записи компании Google, но вы не можете удалять их, что в определённых сценариях не совсем удобно.

Новая функция позволяет при необходимости ликвидировать контент из памяти устройства, а новый пользовательский интерфейс приложения Play Store дополнительно представит более удобный интерфейс со списком установленного софта, чтобы пользователи могли комфортно заниматься установкой или удалением контента. Например, вы получаете возможность сортировать контент по размеру, группировать по устройству и так далее. Это может быть особенно полезно при управлении приложениями для Android TV, Android Auto или Wear OS, так как их интерфейсы немного ограничены и удалять контент не совсем удобно. Теперь будет гораздо проще устанавливать и удалять приложения с помощью веб-браузера на компьютере или смартфоне.