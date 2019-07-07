В Индии One Plus One загорелся сам по себе

Ведущая новостей из Индии Чаити Нарула (Chaiti Narula) написала в Twitter о том, что пятилетний смартфон её друга загорелся без видимых на то причин.

Пострадавший проснулся утром от едкого запаха дыма и увидел, что его старый смартфон воспламенился, будучи выключенным и не подключенным к зарядке. К счастью, пожар удалось быстро затушить водой до того, как взорвался аккумулятор. Компания OnePlus India уже отреагировала на случившееся, признав серьезность инцидента. Расследование уже ведётся командой Critical Escalations.

Учитывая то, что «убийце флагманов» уже пять лет и то, что OnePlus не продаёт свои аккумуляторы отдельно (его можно заменить только отправив смартфон в техподдержку), вероятнее всего, смартфон загорелся именно из-за неисправной батареи. Это лишь третий подобный случай, связанный с One Plus One, за пять лет.