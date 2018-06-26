В Индии начали производить iPhone 6S

В начале года компания Wistron объявила о том, что вскоре в Индии начнется производство смартфонов Apple iPhone 6s. Сегодня стало известно, что производство наконец-то стартовало. Когда стартуют продажи, пока не сообщается. Почему был выбран именно iPhone 6S? Смартфон еще не сильно устарел, и он относительно доступен для индийских пользователей. На эту модель и на iPhone 6 до сих приходится треть всех продаж Apple в Индии. Напомним, что другим смартфоном купертиновцев, производимым в Индии, является компактный iPhone SE.