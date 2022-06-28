В Индии представлен ноутбук Acer Aspire 7 менее чем за 800 долларов

Компания Acer объявила о выпуске в Индии ноутбуков серии Aspire 7 предлагая выбор конфигурации между процессорами Intel Alder Lake и AMD Ryzen серии 5000.

Ноутбук Acer Aspire 7 оснащен 15,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080). Конфигурация на базе Intel комплектуется процессором Core i5 1240P, в случае с платформой AMD ноутбук поставляется с процессором Ryzen 5 5500U. Оба варианта оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ памяти GDDR6. На борту ноутбука 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Есть также твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen3 емкостью 512 ГБ. Ноутбук Aspire 7 оснащен клавиатурой, которая пропускает воздух для улучшения воздушного потока. Кроме того, система охлаждения имеет две тепловыми трубками для лучшего охлаждения процессора и видеокарты.

Acer Aspire 7 обеспечивает беспроводное подключение благодаря модулю Wi-Fi 6E (802.11) и Bluetooth v5.2. Ноутбук предлагает три порта USB 3.2 Gen 1, порт USB Type-C порт, Thunderbolt-4 и USB 3.2 Gen 2, DisplayPort через USB-C. Емкость аккумулятора составляет 50 Втч.

Стоимость ноутбука Acer Aspire 7 составляет 62 990 рупий (797 долларов).

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