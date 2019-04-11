В Индии продано более миллиона смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro

На официальной странице Redmi India (принадлежит компании Xiaomi) появилась информация о том, что бренду удалось реализовать более миллиона смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro за месяц продаж. Ранее стало известно, что на конец марта этого года мировые продажи Redmi Note 7 и Note 7 Pro составили 4 миллиона устройств. При этом за неделю продаж в Китае Redmi Note 7 разошелся тиражом в миллион экземпляров. Разумеется, Redmi обещают не почивать на лаврах и нарастить производство.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.