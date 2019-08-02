В Индии продано уже 5 млн Redmi Note 7

Компания Redmi похвасталась успехами смартфонов линейки Redmi Note 7 в Индии, которая является очень важным рынком для этого бренда. Итак, с момента начала продаж в Индии было продано 5 миллионов Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7S. Любопытно, что Redmi Note 7 Pro лишь недавно появился в свободной продаже – ранее его можно было купить лишь во время молниеносных распродаж.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.