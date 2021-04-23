В Индонезии анонсировали Infinix Hot 10S и Hot 10S NFC

Бренд Infinx представила в Индонезии два своих смартфона. Устройства получили названия Infinix Hot 10S и Hot 10S NFC.

Infinix Hot 10S, Hot 10S NFC оснащены 6,82-дюймовым дисплеем HD + с частотой обновления изображения 90 Гц. Дисплей получил частоту дискретизации касания 180 Гц и разрешение экрана 720 пикселей.

Под капотом устройств установлен процессор MediaTek Helio G85. Серия Infinx Hot 10S имеет тройную камеру на задней панели с 48-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельным датчиком глубины и камерой AI. Впереди есть 8-мегапиксельная селфи-камера.

Другие функции включают аккумулятор емкостью 6000 мАч на Hot 10S, аккумулятор емкостью 5000 мАч на Hot 10S NFC, DTS Audio и Dar-link Ultimate Game Booster для помощи в играх, датчик отпечатков пальцев на задней панели, 4G с поддержкой VoLTE, NFC (на Hot 10S). NFC) и XOS 7.6 на базе ОС Android 11.

Infinix Hot 10S будет доступен вариантах хранения: 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ, а модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти будет доступна в Индонезии с 12 мая по цене 130 долларов.

Версия Hot 10S с модулем NFC стоит 120 долларов и поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Серия смартфонов Hot 10S получила четыре расцветки корпуса: Black, Morandi Green, Heart of Ocean и Purple.
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