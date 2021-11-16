В Японии выпустили смартфон, очень похожий на HTC One X

Balmuda, японская компания, создавшая ошеломляюще дорогой паровой тостер, анонсировала свой первый смартфон. Это небольшое устройство с 4,9-дюймовым дисплеем, и, как отмечает 9to5Google, его внешний вид очень напоминает HTC One X, выпущенный почти десять лет назад. Хотя Balmuda известна разработкой необычной элитной бытовой техники у себя на родине, это объявление не совсем удивительно: еще в мае было объявлено, что компания совершает попытку выйти на рынок смартфонов до конца года. Да и производитель не сам создал данный гаджет, так как компания объединилась с Kyocera для производства устройства на операционной системе Android, которое имеет подключение к 5G и поддерживает беспроводную зарядку.

Его 4,9-дюймовый экран имеет разрешение 1080p, смартфон также оснащен 48-мегапиксельной задней камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также датчиком отпечатков пальцев. Телефон Balmuda оснащен процессором Snapdragon 765, имеет 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2500 мАч. К сожалению, на данный момент компания планирует выпустить телефон только в Японии. Те, кто достаточно любопытен, могут приобрести разблокированную версию из других стран, просто оплатив доставку в ту же Россию, например. Предварительные заказы в стране начнутся 17, стоимость гаджета составляет 329 долларов — при таких характеристиках вполне адекватно, но прорыва на рынке смартфон явно не совершит при текущих возможностях и дизайне.
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