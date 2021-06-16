В Китае Samsung Galaxy S21 продавали за $125

Компания Samsung в рамках китайской распродажи «618» продавала флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти за 125 долларов. Разумеется, все дело в ошибке – изначально скидка должна была составить 200 юаней, но на деле получилось 4000 юаней. Как Samsung поступит c уже оформленными заказами, пока неизвестно.

Напомним, что Galaxy S21 оснащается 6,2-дюймовым AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, ультразвуковым дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), батареей ёмкостью 4000 мАч, а также защитой согласно степени IP68.