В Китае представили шикарный игровой монитор на 240 Гц

Вчера бренд HKC, китайская компания, специализирующаяся на производстве дисплеев, представила свой совершенно новый монитор OG27QK, который создавали специально для пользователей, которые хотят получить продвинутое игровое решение. Данный монитор оснащён 26,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560x1440 пикселей, панель имеет соотношение сторон 16:9, высокую частоту обновления экрана в 240 Гц и время отклика 0,03 мс (правда, от серого к серому). Более того, монитор имеет пиковую яркость до 1000 нит, 98,5% охват цветовой гаммы DCI-P3 и 10-битную глубину цвета. При этом матрицу дисплея выпускает компания LG, так что говорить о качестве продукции в конечном итоге совершенно не стоит, плюс сам производитель, судя по публикациям в локальных СМИ, может похвастаться весьма высоким уровнем качества сборки и надёжностью.

Также хотелось бы отметить, что монитор OG27QK поддерживает интерфейсы HDMI, USB, Type-C и DisplayPort, хотя, что вполне естественно, USB-порты реализованы посредством концентратора. USB-интерфейс поддерживает до 90 Вт энергопитания, поэтому вы можете легко подключать любое дополнительное оборудование вплоть до ноутбука и всё это будет работать по одному кабелю питания. К сожалению, пока что производитель не представил цену данного монитора, но, вероятно, многие пользователи будут заинтересованы в том, чтобы приобрести данное решение — всё же характеристики очень даже достойные и цена у китайского бренда должна быть низкой.