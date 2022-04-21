В Китае представлен смартфон realme Q5

Вместе с Q5 Pro realme сегодня представила в Китае более дешевый смартфон — Q5. Новинка получила экран IPS с диагональю 6,59 дюйма, частотой кадров 120 Гц и разрешением Full HD+. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Устройство получило фронтальную камеру на 16 МП, основная камера представлена с сенсорами с разрешением 50, 2 и 2 Мп. Заявлена ​​поддержка технологии расширения оперативной памяти — ее можно увеличить на 5 ГБ, создав виртуальный раздел во флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, мощность зарядки — 60 Вт. realme Q5 работает под управлением Android 12 с интерфейсом realme UI 3.0. Смартфон имеет толщину 8,5 мм и весит 195 грамм.

realme Q5 в базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 1321 юаней (205 долларов), версия 8/128 ГБ продается за 1515 юаней (235 долларов) и 8/256 ГБ за 1708 юаней (265 долларов).