В Китае представлен смартфон realme Q5

Вместе с Q5 Pro realme сегодня представила в Китае более дешевый смартфон — Q5. Новинка получила экран IPS с диагональю 6,59 дюйма, частотой кадров 120 Гц и разрешением Full HD+. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Устройство получило фронтальную камеру на 16 МП, основная камера представлена с сенсорами с разрешением 50, 2 и 2 Мп. Заявлена ​​поддержка технологии расширения оперативной памяти — ее можно увеличить на 5 ГБ, создав виртуальный раздел во флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, мощность зарядки — 60 Вт. realme Q5 работает под управлением Android 12 с интерфейсом realme UI 3.0. Смартфон имеет толщину 8,5 мм и весит 195 грамм.

realme Q5 в базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 1321 юаней (205 долларов), версия 8/128 ГБ продается за 1515 юаней (235 долларов) и 8/256 ГБ за 1708 юаней (265 долларов).
Технические характеристики неизвестного телефона ZTE 8040N…
Технические характеристики неизвестного телефона ZTE 8040NПредстоящий телефон ZTE среднего класса с номером модели ZTE 8040N был сертифицирован регулирующим органо…
Realme GT Neo3 появляется в списке TENAA…
Realme GT Neo3 появляется в списке TENAAСегодня телефон Realme GT Neo3 появился в списке TENAA, список раскрыл его основные характеристики. Realm…
Moto G22 будет запущен в Индии 8 апреля с более быстрой заря…
Moto G22 будет запущен в Индии 8 апреля с более быстрой заряMoto G22 представленный в прошлом месяце, дебютирует в Индии 8 апреля. Об этом сообщил индийский интернет…
Realme Narzo 50A Prime получит 50-Мп камеру…
Realme Narzo 50A Prime получит 50-Мп камеруВ сети появился постер с изображением смартфона Realme Narzo 50A Prime, официальный релиз которого состои…
Redmi Note 11S появился в российской продаже…
Redmi Note 11S появился в российской продажеКомпания Xiaomi выпустила в российскую продажу смартфон Redmi Note 11S, который оценен в 33 и 35 тысяч ру…
Глобальная версия Redmi Note 11 оценена в 180 долларов…
Глобальная версия Redmi Note 11 оценена в 180 долларовКомпания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов международной версией модели Redmi Note 11, которая полу…
Samsung Galaxy S22 уже доступен для предзаказа…
Samsung Galaxy S22 уже доступен для предзаказаКомпания Samsung начала принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны Galaxy S22, официальный…
Realme 9 Pro+ будет иметь встроенную функцию мониторинга сер…
Realme 9 Pro+ будет иметь встроенную функцию мониторинга серВице-президент Realme Мадхав Шет и президент международной бизнес-группы Realme, сегодня рассказал в Твит…
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor