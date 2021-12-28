В Китае представлены два новых смартфона VIVO S12 и VIVO S12 Pro

Бренд VIVO представил в Китае два новых устройства серии VIVO S12. VIVO S12 и VIVO S12 Pro обладают впечатляющими характеристиками и функциями. VIVO S12 Pro работает на Dimensity 1200. Он оснащен 6,56-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 90Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Селфи-камера состоит из 50 МП объектива с диафрагмой f / 2.0 и сверхширокоугольной 8 МП камеры с f / 2.3. Задняя камера может похвастаться тремя датчиками: 108 МП основной + 8 МП сверхширокой + 2 МП. Он имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой до 44 Вт. Комплектации: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ стоит 3399 юаней (534 доллара). Вариант 12/256 ГБ обойдется 3699 юаней (580 долларов).

В свою очередь, VIVO S12 оснащен 6,44-дюймовым экраном AMOLED с поддержкой HDR10 +, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и разрешением 1080p. Платформа от Dimensity 1100 SoC с операционной системой OriginOS Ocean. В устройстве есть двойная селфи-камера на 44 МП + 8 МП и основная задняя камера на 108 МП + 8 МП + 2 МП. Другие характеристики включают аккумулятор 4200 мАч с зарядкой до 44 Вт. Версия с 8/256 ГБ продается за 2799 юаней (440 долларов), а модель 12/256 ГБ - 2999 юаней (470 долларов).