В Китае представлены умные часы TicWatch GTK

Умные часы TicWatch GTK только что были представлены в Китае. Новое устройство в настоящее время указано на популярных китайских веб-сайтах электронной розничной торговли и в настоящее время доступно для предварительного заказа.

Новые умные часы TicWatch GTK имеют металлический корпус с круглым циферблатом и 1,3-дюймовым цветным HD-дисплеем. Эта панель также поддерживает более 100 персонализированных циферблатов, поэтому каждый может выбирать и устанавливать лица в зависимости от своих предпочтений. Глядя на дизайн этих умных часов, становится ясно, что TicWatch стремились к минималистичному дизайну, который понравится как спортсменам, так и бизнес-пользователям.

TicWatch GTK поддерживают до 14 профессиональных спортивных режимов. Благодаря точному измерению сердечного ритма и искусственному интеллекту, часы GTK могут даже предлагать данные, которые гарантируют максимальную эффективность. TicWatch утверждает, что новые часы GTK могут прослужить от 7 до 10 дней при нормальном использовании.