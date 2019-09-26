В Китае принимают предзаказы на Xiaomi Mi Mix Alpha за $12600

Несколько дней назад компания Xiaomi представила «смартфон будущего» Xiaomi Mi Mix Alpha, который был оценен в 2800 долларов. К декабрю китайский производитель планирует выпустить 500 экземпляров, но пока компания не начала принимать на него предварительные заказы. Зато это делают некоторые китайские магазины и по очень завышенной цене – порой она превышает отметку в 12600 долларов! Представители Xiaomi уже предупредили своих пользователей, что это обман, и оформить предзаказ официально пока невозможно.

Напомним, что главной особенностью Mi Mix Alpha является дисплей, покрывающий 180,6% от размера передней панели и занимающий почти всю заднюю панель. Также в его спецификации входит тройная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.