В Китае продают кастомные Xiaomi Mi 9 с аккумулятором на 6500 и даже 9900 мАч

Зимой этого года компания Xiaomi анонсировала свой новый флагман Mi 9. У него хорошая «начинка» и довольно приятный ценник, но вот аккумулятор маловат — на 3300 мАч. Но китайские умельцы решили эту проблему и предлагают апгрейд «девятки», который увеличит ее автономность в 2–3 раза.

Китайский ритейлер Taobao (платформа электронной торговли в стиле Amazon и eBay) берется увеличить емкость аккумулятора до 6500 мАч и даже 9900 мАч! Вы отправляете мастерам свой гаджет — и получаете тот же смартфон, но с новой батареей.

Китайский ритейлер Taobao (платформа электронной торговли в стиле Amazon и eBay) берется увеличить емкость аккумулятора до 6500 мАч и даже 9900 мАч! Вы отправляете мастерам свой гаджет — и получаете тот же смартфон, но с новой батареей.

Остальные характеристики Xiaomi Mi 9 должны остаться прежними. Правда, пока ни одного отзыва о результатах такой работы нет, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем делать такую процедуру.

Кстати, за замену аккумулятора ритейлер просит всего $43.